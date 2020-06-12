Российский теннисист Карен Хачанов поздравил своих подписчиков в «Инстаграме» с Днем России.

Теннисист выложил фото с розыгрыша Кубка Дэвиса и порассуждал на тему выступлений за национальную сборную.

По словам Хачанова, теннис — это индивидуальный вид спорта.

«Несмотря на это, каждый матч я понимаю, что играю не только за себя, но и за свою страну. Всегда чувствую дополнительную ответственность и гордость!», — отметил Хачанов, добавив, что игры за сборную, а также гимн после победы — это что-то невероятное.

«С праздником, страна!», — заключил Хачанов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov) 12 Июн 2020 в 8:37 PDT

Также свои поздравления с Днем России опубликовали фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова.