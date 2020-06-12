Бывший игрок сборной России по футболу и «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение по поводу матча «Ювентуса» и «Милана» в рамках 1/2 Кубка Италии по футболу.

В эфире программы «Все на матч!» Аршавин заявил, что ему интересно будет посмотреть на игру, поскольку интрига в противостоянии жива.

«В первой игре после перерыва фавориты всегда ни шатко ни валко играют, может быть сенсация», — заявил Аршавин.

Напомним, «Ювентус» сыграет с «Миланом» сегодня, 12 июня, на стадионе «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Зрители на игру допущены не будут. Этот матч станет первым официальным поединком в итальянском футболе после длительного карантина из-за коронавируса.