Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о ближайших планах на ледовые шоу, которые он собирается проводить со своей командой.

Слова Авербуха цитирует агентство ТАСС.

Хореограф заявил, что пока его команда не понимает, когда можно будет возобновить работу по массовым мероприятиям. «Рассчитываем на сентябрь, готовимся к ледовому гала-шоу в Сочи в сентябре. Раньше, судя по всему, это будет невозможно», — заявил Авербух, добавив, что в кризис он постарался максимально сохранить работников офиса.

«Все равно я смотрю в будущее с оптимизмом и рад, что страна, и Москва в частности, выходит из самоизоляции», — заявил Авербух, добавив, что надо смотреть на статистику и следить за собой, ведь коронавирус никуда не делся. И все-таки надо смотреть на статистику, необходимо следить за собой. Коронавирус пока никуда не делся.