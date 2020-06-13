Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, обращались ли к нему фигуристы за постановками программ во время карантина.
«Планируются ли постановки для ведущих российских фигуристов? Пока никто не обращался, катки закрыты. Затишье», — заявил Авербух, слова которого цитирует агентство ТАСС.
В прошлом сезоне Илья Авербух поставил короткую программу двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой под музыку группы Muse — Exogenesis, part 3.
Напомним, ранее тренер и хореограф Александр Жулин рассказывал о том, что некоторые фигуристы просили его помочь с постановкой программ, пока в Москве был режим самоизоляции, однако он всем отказал. Фигуристка Елизавета Туктамышева ставила хореографию к произвольной программе в прямом эфире в «Инстаграме».
Из тех программ Ильи Авербуха, что я видела, мне все очень нравятся.
Очень хочется увидеть программу»Январские звёзды», которую Женя начала накатывать к Олимпиаде 2018, но Тутберидзе перед самой Олимпиадой поменяла её на программу Глйхенгауза «Каренина», с дешёвым компонентом. Может быть кто-то другой с ней выступал?