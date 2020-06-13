Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, обращались ли к нему фигуристы за постановками программ во время карантина.

«Планируются ли постановки для ведущих российских фигуристов? Пока никто не обращался, катки закрыты. Затишье», — заявил Авербух, слова которого цитирует агентство ТАСС.

В прошлом сезоне Илья Авербух поставил короткую программу двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой под музыку группы Muse — Exogenesis, part 3.

Напомним, ранее тренер и хореограф Александр Жулин рассказывал о том, что некоторые фигуристы просили его помочь с постановкой программ, пока в Москве был режим самоизоляции, однако он всем отказал. Фигуристка Елизавета Туктамышева ставила хореографию к произвольной программе в прямом эфире в «Инстаграме».