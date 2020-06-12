В Английской Премьер-лиге приняли решение поддержать акцию #BlackLivesMatter. В первых 12 матчах АПЛ после возобновления чемпионата вместо фамилий игроков на футболках будет размещена надпись #BlackLivesMatter — «Жизни чернокожих имеют значение».

Отмечается, что футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на надпись в поддержку борьбы с расизмом и убитого полицейскими чернокожего американца Джорджа Флойда. Руководство АПЛ пообещало поддержать всех футболистов, кто решит встать на одно колено перед игрой или во время матча в знак поддержки движения по борьбе с расизмом.

Также пресс-служба лиги сообщила, что на формах игроков будет размещен значок с благодарностью всем работником системы здравоохранения Великобритании за вклад в борьбу с пандемией коронавируса.