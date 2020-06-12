Российский нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, какие планы он имеет на дальнейшую спортивную карьеру.

Слова Кокорина цитирует портал «Спорт-Экспресс». Футболист отметил, что до 30 июля у него действующий контракт с «Сочи» и «Зенитом», а затем он станет свободный агент. Пока Кокорин только ведет с клубами переговоры, ничего сказать по поводу будущего он не может, пока не увидит что-то на бумаге.

«Душа очень лежит поехать поиграть в Европу. Больше всего по стилю импонирует Испания. Это идеально. А так — вообще без разницы, в каком чемпионате играть», — заявил Кокорин, добавив, что открыт ко всем предложениям.

Напомним, Александр Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды, а принадлежит петербургскому «Зениту».