Российские гимнастки Дина и Арина Аверины побывали на тренировке фигуристов группы Этери Тутберидзе на катке УТЦ «Новогорск».

В «Инстаграме» спортсменок появилась «сторис» с коллажом из фотографий с подопечными Тутберидзе — Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Аленой Косторной, Дарьей Усачевой.

Отметим, фигуристки группы Тутберидзе заехали на федеральную базу в Новогорске в последнюю неделю мая, прошли тестирование на коронавирус, а затем приступили к ледовым тренировкам. В начале июня в Россию из США вернулась сама Этери Тутберидзе, она проходит обязательный двухнедельный карантин, после чего приступит к тренировкам с группой.

На самоизоляции фигуристки пробыли более двух месяцев.