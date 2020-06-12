«Гранада» обыграла «Хетафе» на своем поле в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте футболистами гостей: с передачи Марка Кукурельи отличился Давид Тимор. Во втором тайме «Гранада» мобилизовалась и вырвала победу. На 70-й и на 79-й минуте отличился нападающий Карлос Фернандес. В первом голе ему ассистировал Дарвин Мачис.

Главный арбитр встречи Давид Медье в общей сложности показал 10 желтых карточек.

Отметим, благодаря победе над «Хетафе» «Гранада» поднялась на восьмое место в турнирной таблицы. У команды 41 очко в 28 сыгранных турах. «Хетафе» продолжает занимать пятую строчку, опережая «Гранаду» всего на пять баллов.