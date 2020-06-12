Российский футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что хотел бы увидеть игру сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу.

В прямом эфире с Александром Алиевым на ютуб-канале «Кент» Кокорин заявил, что хотел бы, чтобы все было как раньше. «Хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы. На сборах были суперматчи с «Шахтёром» и киевским «Динамо», — отметил футболист, добавив, что ему понятно, из-за чего все это происходит.

«Мы все едим один хлеб, и у нас никогда не поменяется отношение к нашим братьям», — заявил Кокорин.

Напомним, сейчас российские и украинские клубы из-за напряженной политической ситуации разводят в еврокубковых соревнованиях, также сборные России и Украины не встречаются в рамках официальных матчей в отборочных и финальных турнирах.