Туринский «Ювентус» квалифицировался в финал Кубка Италии по футболу в сезоне-2019/20, в двухматчевом противостоянии победив «Милан».

Ответная встреча прошла на «Ювентус Стэдиум» 12 июня и завершилась нулевой ничьей.

На 16-й минуте был удален полузащитник «Милана» Анте Ребич, а Криштиану Роналду предпринял попытку открыть счет в матче с пенальти, но не сумел забить мяч.

Первый матч этих команд прошел еще до карантина и завершился со счетом 1:1, «Ювентус» оформил выход в финал Кубка благодаря правилу гостевого гола. В игре, которая прошла 13 февраля на «Сан Сиро», на 61-й минуте отличился Анте Ребич, но затем в добавленное ко второму тайму время отличился Криштиану Роналду с пенальти. Отметим, в той игре также было удаление у «Милана» — с поля ушел Тео Бернар Франсуа.