Немецкий «РБ Лейпциг» обыграл на выезде «Хоффенхайм» в рамках 31-го тура Бундеслиги.

Встреча прошла на стадионе «Райн-Неккар Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Лейпцига.

Исход встречи был решен уже в самом начале встречи: на 9-й и 11-й минутах встречи по голу забил испанский полузащитник «РБ» Даниэль Ольмо. Во втором голе ему ассистировал форвард Марсель Забитцер.

На 8-й минуте был не засчитан гол нападающего «Хоффенхайма» Мунаса Даббура, судье пришлось воспользоваться VAR, чтобы принять решение.

На счету «Лейпцига» после 31-го тура в чемпионате Германии 62 очка, на один балл команда Юлиана Нагельсманна пока отстает от второго места, где расположилась дортмундская «Боруссия». «Хоффенхайм» располагается на 7-й строчке.