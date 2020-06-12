Главные новости дня о развитии пандемии коронавируса в России и в мире — в дайджесте от Nevasport.

В России за последние сутки было диагностировано еще 8987 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных коронавирусом составят 511 423 человека, из них выздоровело уже 269 370 человек. 6715 человек стали жертвами болезни. По всей стране за время пандемии было сделано более 14,2 млн тестов на коронавирус.

В мире число заболевших коронавирусом на вечер 12 июня составляет уже 7 574 078 человек. Это данные университета Джонса Хопкинса. Первое место по зараженным у США — 2,039 млн выявленных случаев заражения. Второе место у Бразилии, которая за последние сутки преодолела отметку в 800 тысяч заболевших. Третье место у России.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что высокая температура воздуха не снижает активность распространения коронавируса. Как отметил Мурашко, российские специалисты сделали такой вывод после общения с многочисленными зарубежными коллегами, в частности, из таких стран, где уже давно установилась теплая погода и температура воздуха держится на высокой отметке.

С 15 июня прекращается режим удаленной работы для сотрудников Кремля, сообщает РБК. Отметим, в таком режиме большинство работников находились с 30 марта, в понедельник они вернутся на свои места. Часть сотрудников Кремля вернулась к своим обязанностям на рабочем месте уже 8 июня. Официальной информации об этом не поступало, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию не комментировал.

В 2020 году в Тверской области не состоится музыкальный рок-фестиваль «Нашествие», который проводится ежегодно с 1999 года. Фестиваль был запланирован на 24-26 июля, однако организаторы перенесли мероприятие на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, все купленные билеты действительны.