Главные новости из мира спорта за 12 июня — в дайджесте от Nevasport.

«Ювентус» сыграл нулевую ничью с «Миланом», но вышел в финал Кубка Италии

Туринский «Ювентус» квалифицировался в финал Кубка Италии по футболу в сезоне-2019/20, в двухматчевом противостоянии победив «Милан». Ответная встреча прошла на «Ювентус Стэдиум» 12 июня и завершилась нулевой ничьей. На 16-й минуте был удален полузащитник «Милана» Анте Ребич, а Криштиану Роналду предпринял попытку открыть счет в матче с пенальти, но не сумел забить мяч.

Плющенко сообщил, что Трусова выучила четверной риттбергер

Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер. В интервью «Спорт-Экспрессу» Плющенко отметил, что спортсменка восстановила все четверные прыжки, которые были в ее арсенале, на сборе в Кисловодске. «Могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер», — заявил тренер. Видео с исполнением прыжка пока нет.

СМИ: «Зенит» провел товарищеский матч против «Оренбурга». Малком сделал хет-трик

Петербургский «Зенит» провел товарищеский матч против «Оренбурга» в рамках подготовки к рестарту РПЛ. Игра прошла в закрытом режиме 11 июня. Информацию об этом сообщил журналист Василий Конов своем телеграм-канале, а также подтвердил портал «Спорт-Экспресс». «Зенит» победил со счетом 5:3, автором хет-трика стал Малком.

«РБ Лейпциг» обыграл на выезде «Хоффенхайм», Ольмо сделал дубль

Немецкий «РБ Лейпциг» обыграл на выезде «Хоффенхайм» в рамках 31-го тура Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Райн-Неккар Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Лейпцига. Исход встречи был решен уже в самом начале встречи: на 9-й и 11-й минутах встречи по голу забил испанский полузащитник «РБ» Даниэль Ольмо. Во втором голе ему ассистировал форвард Марсель Забитцер.

Йохауг вновь пробежала 10 км на турнире в Норвегии, улучшив личный рекорд на 40 секунд

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг вновь приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике. Как сообщает телеграм-канал «На 25-м километре», спортсменка поучаствовала в соревнованиях Bislett Games в Осло, пробежав дистанцию в 10 тысяч метров. Результат Йохауг — 31 минута 40,69 секунды. Собственное личное достижение Йохауг улучшила на 40 секунд.

Зарплаты игроков «Зенита» с 1 июня будут выплачиваться в полном объеме

Игроки и тренеры «Зенита», первыми в РПЛ согласившиеся на понижение зарплат, восстановят прежние оклады по своим контрактам. Напомним, футболисты получали 50% от жалования. По информации «Бобсоккера», с июня игроки восстановят полноценные контрактные обязательства, таким образом, сокращенные зарплаты футболисты получали в апреле и мае.

Вяльбе сообщила, что Большой Хрустальный глобус Большунова находится в Москве

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что большой Хрустальный глобус лыжника Александра Большунова доставлен в Москву. В четверг международная федерация лыжного спорта (FIS) направила награду из Северной Америки. «FIS отправила большой Хрустальный глобус Большунову. Они напутали с документами. Но сейчас награда находится в Москве», — приводит слова Вяльбе ТАСС.