Российский нападающий «Сочи» Александр Кокорин порассуждал о том, научило ли его чему-нибудь тюремное заключение.

В интервью Александру Алиеву на ютуб-канале «Кент» Кокорин заявил, что ему многие задавали вопрос — поменяла ли его тюрьма. «Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Я никому там не желаю жизни, это ужасно. Жизнь может измениться в одно мгновение», — сказал футболист.

По словам Кокорина, в России такое может коснуться любого человека, поэтому лишний раз нужно все делать аккуратно.

Напомним, в 2018 году Александр Кокорин и трое его друзей стали участниками двух драк в центре Москвы, за что получили тюремные сроки. В сентябре 2019 года футболист освободился по УДО.