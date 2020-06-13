«Валенсия» сыграла вничью с «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, который возобновился после паузы несколько дней назад.

Игра на «Месталье» завершилась со счетом 1:1.

Отметим, оба мяча в матче были забиты в концовке встречи. На 89-й минуте отличился форвард Родриго с передачи Хосе Луиса Гайя. В добавленное время судья поединка принял решение назначить пенальти в ворота «Валенсии» за фол Муктара Дьякаби на Рубене Везу, после помощи от VAR арбитр определил, что падение игрока было в штрафной площадке. С пенальти счет сравнял Гонсало Мелеро на 8-й добавленной минуте.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле лишь на 87-й минуте и результативными действиями не отметился.