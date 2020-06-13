Колумбийский нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Борре попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Информацию об этом сообщает издание Banda Deportiva.

Отметим, в декабре 2019 года ряд СМИ сообщил, что Рафаэля Борре пытался купить московский «Спартак». Также в приобретении игрока заинтересованы несколько клубов итальянского чемпионата.

Сейчас Рафаэлю Борре 24 года, с 2017 года он выступает за «Ривер Плейт». В текущем сезоне Борре сыграл 20 матчей в чемпионате Аргентины и записал на свой счет 12 мячей.

Ранее Борре уже играл за европейские клубы, в 2015 году он стал игроком мадридского «Атлетико», однако не провел за клуб ни одного матча. Первый год он остался в аренде в предыдущем клубе «Депортиво Кали», а следующий сезон провел в аренде в «Вильярреале», после чего подписал контракт с «Ривер Плейтом».