Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался по поводу перехода команд из ФНЛ в РПЛ по итогам сезона и текущей ситуации с лицензированием клубов ФНЛ.

В интервью Sportbox.ru Рязанцев отметил, что категорически не согласен с решением оставить в высшей лиге клубы из РПЛ, если кто-то из команд-лидеров ФНЛ не пройдет лицензирование.

«Спортивный принцип задвинут на второй план. Вы правильно сказали, что «Химки», скорее всего, не пройдут лицензирование. Стыков в РПЛ нет. Неизвестно найдет ли деньги «Ротор»», — отметил Рязанцев, добавив, что сейчас непонятно зачем будет доигрываться сезон и за что будут бороться клубы РПЛ.

По мнению футболиста, чтобы соблюдался спортивный принцип, должен происходить обмен между лигами. «А у нас ФНЛ становится как НХЛ, откуда никто не вылетает. А теперь и РПЛ идет по тому же пути. Почему бы не дать шанс «Торпедо», «Чертаново», «Нефтехимику», если мы пройдем лицензирование?», — задался вопросом Рязанцев.