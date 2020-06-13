Итальянский футбольный клуб «Брешия» подаст в суд на бывшего футболиста команды Марио Балотелли.

Информацию об этом сообщает портал Football Italia.

Отмечается, что Балотелли и его агент Мино Райола выдвинули «Брешии» обвинение в том, что игроку не дали пройти тест на коронавирус в клубе несмотря на то, что в лиге потребовали проверить каждого игрока. «Брешия» же обвинила игрока во лжи. После инцидента в клубе приняли решение обратиться в суд по этому вопросу.

Марио Балотелли с 2019 года выступал за «Брешию», сейчас команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего 16 очков. В мае президент клуба заявил, что клуб расторгнет контракт с Балотелли, поскольку игрок часто пропускает тренировки.