Директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб начал переговоры с Пауло Дибалой по поводу продления контракта с клубом.

Слова Паратичи приводит портал Rai Sport.

«Мы не беспокоимся, так как начали обсуждать ситуацию с Дибалой и его окружением, поэтому мы абсолютно оптимистичны и уверены в себе», — заявил директор, подчеркнув, что каждый, кто начинает переговоры по контракту, хочет улучшения условий.

Текущий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, он выступает за туринскую команду с 2015 года. После прихода в клуб Криштиану Роналду аргентинец начал забивать гораздо меньше, чем ранее, из-за чего пошли слухи о том, что он может покинуть клуб. Тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отмечал, что Роналду и Дибале сложно сосуществовать на поле.