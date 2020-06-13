В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сегодня, 13 июня, состоится матч дюссельдорфской «Фортуны! и дортмундской «Боруссии».

Игра пройдет на стадионе «Эсприт-Арена», начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет найти здесь:

На данный момент дортмундская «Боруссия» расположилась на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка за 30 туров. От лидера чемпионата — мюнхенской «Баварии» — команда Люсьена Фавра отстает на 7 баллов.

«Фортуна» располагается после 30 туров чемпионата в зоне стыковых матчей, команда набрала всего 28 очков. «Вердер», находящийся в зоне вылета, отстает от «Фортуны» всего на 3 очка.

Матч этих команд в первом круге завершился разгромом «Фортуны» со счетом 5:0.

До окончания чемпионата Германии командам осталось сыграть три полноценных тура.