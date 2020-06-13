Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе на сборе с группой в Кисловодске.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Плющенко заявил, что на базе «Юг Спорт» его подопечным не скучно и всегда есть чем заниматься.

«Идут постановки программ, восстановление, очень много занимаемся ОФП, конечно. По пять тренировок в день. Вечером реабилитационные процедуры, здесь отличный центр, баня, массажи», — отметил Плющенко, добавив, что на базе все находится в шаговой доступности.

По словам Плющенко, его также устраивает высотность базы — «Юг Спорт» располагается на высоте 1240 метров.

«Я не зря выбрал эту базу. И надо сказать спасибо федерации за то, что пустили нас именно на нее», — заключил специалист.

Напомним, сейчас в Кисловодске в группе Плющенко тренируются Александра Трусова, Вероника Жилина, Софья Титова, Артем Ковалев, Кирилл Сарновский.