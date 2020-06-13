Мюнхенская «Бавария» сегодня, 13 июня, в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги принимает «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Игра состоится на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть здесь:

Напомним, сейчас мюнхенская «Бавария» идет в лидерах турнирной таблицы. Команда Ханса-Дитера Флика набрала за 30 туров 70 очков, одержав в общей сложности 22 победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев столько же поражений. Ближайший преследователь — дортмундская «Боруссия», которая отстает на 7 очков, так что в ближайшие туры «Бавария» уже сможет оформить восьмое подряд чемпионство в Бундеслиге.

«Боруссия» Мёнхенгладбах сейчас идет на четвертой строчке в турнирной таблице, имея 56 очков. Столько же баллов и у «Байера», идущего пятым.