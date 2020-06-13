Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением по поводу возможной отмены соревнований ISU в 2020 году и подготовки к ним своих фигуристов.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Евгений Плющенко заявил, что не собирается раскрывать тренировочный план и методики, поскольку это секреты группы, которые могут привести к высоким результатам.

«Мы исходим из того, что будем выступать везде, на «Гран-при», на первых прокатах. Нельзя сидеть и думать, что соревнований не будет, и расслабиться», — сказал Плющенко, отметив, что ISU сделает всё, чтобы соревнования состоялись.

«Мы готовимся показывать красивое катание, характер. И выступить достойно за наш флаг. Готовимся к будущему как будто и не было пандемии», — сказал тренер, добавив, что фигуристы будут смотреть по ситуации, если что-то отменится, то группа на это отреагирует.