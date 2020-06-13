За последние сутки в России было зафиксировано 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в разных регионах страны.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, общее число заболевших коронавирусом в России на данный момент составляет 520 129 человек, из них 274 641 выздоровело, еще 6 829 человек не смогли победить болезнь и скончались.

Отметим, 1493 человека заболели коронавирусом за последние сутки в Москве, еще 262 случая диагностировано в Санкт-Петербурге.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире на утро 13 июня зафиксировано 7 652 949 случаев заражения коронавирусом по всему миру. На первом месте по-прежнему располагается США, в котором уже известно о 2 048 986 случаях заболевания коронавирусом. На втором месте идет Бразилия, там зафиксировано уже 828 тысяч случаев, а также регистрируется большой дневной прирост. Россия пока располагается на третьем месте, на четвертое вырвалась Индия с 308-ю тысячами случаев.