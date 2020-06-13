Глава промоушена UFC Дана Уайт назвал предварительное место проведения титульного боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Слова Уайта цитирует портал MMAFighting. Глава UFC отметил, что промоушен едва заключил с ОАЭ пятилетний контракт на проведение турниров, как весь мир пошел к черту.

«Спросил, могу ли одолжить у них остров на время. Это совершенно иная сделка. Они оказали нам большую поддержку. Мы вернёмся к ним, мы в долгу перед ними, должны им бои», — отметил Уайт, добавив, что турниры на «Бойцовском Острове» Яс в Абу-Даби никак не связаны с пятилетним контрактом.

«Возглавит ли возвращение в Абу-Даби бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи? Да», — заключил Уайт.