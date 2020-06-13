Нападающий московского ЦСКА, олимпийский чемпион 2018 года Михаил Григоренко сообщил о том, что стал отцом в третий раз.

В своём «Инстаграме» хоккеист выложил фотографию сына и сообщил о том, что его третий сын Александр появился на свет 22 мая. Сейчас форварду всего 26 лет, в семье подрастают дочь Анна и сын Филипп. Женой хоккеиста является гражданка Канады.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikhail Grigorenko (@mikhailgrigorenko94) 12 Июн 2020 в 12:22 PDT

Отметим, Михаил Григоренко в минувшем сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи.

Весной 2020 года поступила информация о том, что Михаил Григоренко стал игроком «Коламбус Блю Джекетс», однако в НХЛ отклонили контракт хоккеиста.