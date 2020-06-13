Олимпийская чемпионка 2018 года, шестикратная чемпионка мира по фигурному катанию Алена Савченко стала тренером немецких фигуристов Анники Хокке и Роберта Кункеля, выступающих в парном катании.

Информацию об этом сообщает HauptstadtSportTV. Анника Хокке катается в паре с Робертом Кункелем с сезона-2019/20, в дебютном сезоне они завоевали две бронзовых награды юниорской серии Гран-при, взяли серебряную медаль чемпионата Германии, а на чемпионате Европы заняли 7-е место с результатом в 166,10 балла.

Сама Алена Савченко ранее отмечала, что не объявляла о завершении спортивной карьеры и не исключает варианта с выступлением на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Спортсменка не соревновалась с сезона-2017/18, в котором в паре с Бруно Массо выиграла финал Гран-при, Олимпийские игры и чемпионат мира.