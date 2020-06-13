Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился видеороликом с тренировки команды после возобновления подготовки к сезону.

«Хоккей, я скучал по тебе», — подписал фотографию Малкин. На видео Малкин встает в ворота во вратарской экипировке и отражает бросок одного из партнеров по команде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 12 Июн 2020 в 11:38 PDT

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван 12 марта, позднее в лиге приняли решение досрочно завершить регулярный чемпионат и провести серию плей-офф с 24-мы командами. Отметим, эти команды будут базироваться в двух городах, совсем скоро в НХЛ объявят, где именно будут разыгрывать Кубок Стэнли.

В регулярном чемпионате НХЛ 2019/20 Маокин набрал 74 очка, забросив 25 шайб и сделав 49 результативных передач.