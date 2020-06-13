Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнения по поводу вероятности возобновления международного теннисного сезона в 2020 году.

Слова Тарпищева цитирует агентство РИА Новости. Эксперт отметил, что уже в июне станет известно, сохранится ли календарь турниров с 1 августа.

«Есть предпосылки к тому, что теннисный сезон все-таки возобновится. До сих пор сохраняется вероятность того, что будут проведены два турнира Большого Шлема – «Ролан Гаррос» и US Open», — отметил Тарпищев.

Напомним, в марте сезоны в ATP и WTA были прерваны из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

Уимблдонский теннисный турнир, запланированный на июль не состоится, «Ролан Гаррос» был перенесен с мая на конец сентября, «US Open» стоит в календаре в августе-сентябре.