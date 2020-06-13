Итальянский нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в Английскую Премьер-лигу.

Издание calciomercato.it предполагает, что Иммобиле может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным СМИ, в «Юнайтед» заинтересованы в проведении трансфера Иммобиле, но клуб еще не предпринял никаких конкретных шагов по покупке форварда. Отметим, действующий контракт Иммобиле с «Лацио» заключен до 2023 года, и это может осложнить ситуацию с переходом футболиста.

Напомним, Чиро Иммобиле перешел в «Лацио» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году, в составе команды он выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром серии А в сезоне-2017/18. Также в текущем сезоне Чиро Иммобиле забил 30 голов в 33 матчах и является одним из претендентов на Золотую бутсу.