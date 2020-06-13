Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер станет новым наставником японской фигуристки Рики Кихиры.

Информацию об этом сообщает Kyodo News.

В интервью прессе Кихира отметила, что приняла такое решение, поскольку была уверена в том, что вырастет под руководством Брайана Орсера. Уже в июле фигуристка может отправиться в Канаду, когда снимут ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

«Я хочу узнать, как делать новые вращения и как сочетать свои шаги и прыжки. Я также хочу многому научиться, наблюдая за лучшими фигуристами», — заявила Кихира.

Отметим, главным тренером Кихиры по-прежнему останется Миё Хамада, Орсер станет вторым тренером спортсменки. Сейчас в группе Брайана Орсера тренируются Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Джейсон Браун.