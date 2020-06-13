Менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Ризван Магомедов рассказал подробности поединка против мексиканца Яира Родригеса в августе 2020 года.

Слова Магомедова цитирует агентство ТАСС. По словам менеджера, бой Забита с Родригесом находится в разработке, этого соперника предложили россиянину, поскольку другие бойцы — Макс Холлоуэй и Александр Волкановски будут драться друг с другом.

«Поэтому будем драться с Яиром. Априори это будет претендентский бой, оба бойца на хорошей победной серии, победитель будет драться за титул», — заявил Магомедов.

Отметим, Забиту Магомедшарипову сейчас 29 лет, в ММА он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. В UFC Магомедшарипов провел 6 боев, во всех одержав победу. В активе Яира Родригеса 13 побед и два поражения, в UFC боец одержал 8 побед.