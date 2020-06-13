Французский тренер по биатлону, один из наставников сборной Норвегии Зигфрид Мазе избежал карантина по возвращении из Франции и приступил к работе со спортсменами.

Телеканал TV2 сообщает, что в понедельник, 8 июня, Мазе вернулся в Норвегию и должен был провести 10 дней на карантине, однако приступил к работе уже 9 июня. Сообщается, что медштаб Союза биатлонистов Норвегии получил освобождение от карантина для тренера в Управлении здравоохранения страны.

«Очень здорово вернуться. Я не мог приехать на первый сбор, из-за чего очень расстроился», — заявил Мазе, отметив, что теперь он будет присутствовать на тренировках, но ему нужно держаться на расстоянии два метра. «Мы тренируемся на улице, так что это легко», — отметил Мазе.

По словам тренера, он приехал на своей машине в аэропорт Франкфурта, затем летел всю дорогу в Осло в маске, а затем на своей же машине доехал до расположения сборной Норвегии.