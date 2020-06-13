Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт показала фрагмент тренировки на базе УТЦ «Кавголово» под Санкт-Петербургом.
В своем «Инстаграме» биатлонистка выложила видео, на котором она тренируется на лыжероллерах, а затем обнимает дочку.
«Лучшее окончание тренировки», — написала Юрлова, отметив, что она скучает по мужу, Йозефу, который находится в Австрии.
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Отметим, на базе УТЦ «Кавголово» тренируется также и другая биатлонистка сборной России — Лариса Куклина. На базе есть биатлонное стрельбище, а также трассы для лыжероллеров.
Централизованную подготовку члены сборной России по биатлону могут начать в июле после того, как пройдут углубленное медицинское обследование.
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