Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт показала фрагмент тренировки на базе УТЦ «Кавголово» под Санкт-Петербургом.

В своем «Инстаграме» биатлонистка выложила видео, на котором она тренируется на лыжероллерах, а затем обнимает дочку.

«Лучшее окончание тренировки», — написала Юрлова, отметив, что она скучает по мужу, Йозефу, который находится в Австрии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Yurlova-Percht (@yurlovaeka) 13 Июн 2020 в 2:14 PDT

Отметим, на базе УТЦ «Кавголово» тренируется также и другая биатлонистка сборной России — Лариса Куклина. На базе есть биатлонное стрельбище, а также трассы для лыжероллеров.

Централизованную подготовку члены сборной России по биатлону могут начать в июле после того, как пройдут углубленное медицинское обследование.