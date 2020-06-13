Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор и эксперт Татьяна Анатольевна Тарасова вспомнила о погибшем фигуристе Денисе Тене, у которого сегодня, 13 июня, день рождения.

Отметим, спортсмену сегодня исполнилось бы 27 лет.

«Сегодня день рождения у нашего Дениса. Помним тебя, любим тебя и плачем… Фото из олимпийского Сочи», — написала Тарасова под совместной фотографией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 13 Июн 2020 в 1:23 PDT

Напомним, Денис Тен погиб летом 2018 года в Алма-Ате, он пытался защитить свою машину от грабителей и получил ножевое ранение в бедро, которое вызвало сильное кровотечение. Спустя какое-то время Тен скончался в больнице.

В конце 2020 года в Алма-Ате планируется открытие академии фигурного катания имени Дениса Тена.