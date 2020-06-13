Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение о возвращении сборных команд России к тренировкам, а также о будущем сезоне для российских биатлонистов.
В своем «Инстаграме» Драчев выложил видео из самолета, отметив, что он возвращается в Москву.
«Много вопросов по биатлону! Ждём открытия тренировочных центров для тренировок. Спортсмены ждут, тренера ждут! Этот сезон ожиданий и сложностей но мы верим в нашу команду!», — написал Драчев.
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Ранее Владимир Драчев говорил о том, что централизованная подготовка сборных команд России начнется не раньше июля 2020 год, поскольку спортсменам еще нужно будет пройти углубленное медицинское обследование в ФМБА.
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