Спортивный агент Хельмут Веннин, которые занимается делами колумбийского нападающего «Ривер Плейта» Рафаэля Сантоса Борре, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны петербургского «Зенита».

Слова Веннина цитирует портал РИА Новости.

«У меня нет информации об интересе «Зенита» к Сантосу Борре», — сообщил агент.

Ранее издание La Banda Deportiva сообщила, что петербургский «Зенит» хочет приобрести колумбийского нападающего «Ривер Плейта» Рафаэля Сантоса Борре. Футболисту 24 года, он выступает за аргентинский клуб с 2017 года, в текущем сезоне провел в чемпионате 20 матчей и забил 12 голов.

В декабре 2019 года интерес к футболисту проявлял московский «Спартак», о чем писал ряд российских СМИ.