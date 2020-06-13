Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о том, что хотел бы увидеть болельщиков на финале Кубка Германии против «Байера» в Берлине.

Слова Флика цитирует портал Goal.com.

Тренер отметил, что всегда говорил о том, что команде не хватает зрителей на стадионе.

«Было бы неплохо вернуть фанатов на стадионы. Думаю, их присутствие на финальном матче Кубка Германии было бы отличным, но решать, к сожалению, не нам», — сказал Флик.

Ранее фанатские объединения «Байера» запустили петицию о том, чтобы перенести финал Кубка на более поздний срок, чтобы на него могли попасть зрители. На данный момент петицию на Change.org подписали уже около трех тысяч человек.

Напомним, финал Кубка Германии, в котором сразятся мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер», состоится 4 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.