Российский форвард «Сочи» Антон Заболотный поблагодарил подписчиков в «Инстаграме» за поздравления с днем рождения.
Сегодня, 13 июня, футболисту исполнилось 29 лет.
В честь праздника Заболотный выложил фото с чашкой кофе, подписав его: «Сколько? 29? Кому??? Мне?! … Ну ладно… Всем спасибо за поздравления».
В комментариях к поздравлениям Заболотного присоединились игрок «Зенита» Магомед Оздоев и одноклубник Заболотного по «Сочи» Кристиан Нобоа.
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Напомним, Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА, он выступал за такие клубы, как «Уфа», «Факел», «Тосно», а в 2018 году перебрался в петербургский «Зенит», где провел полный один сезон и стал чемпионом России по футболу.
С лета 2019 года футболист является игроком «Сочи».
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