Российский форвард «Сочи» Антон Заболотный поблагодарил подписчиков в «Инстаграме» за поздравления с днем рождения.

Сегодня, 13 июня, футболисту исполнилось 29 лет.

В честь праздника Заболотный выложил фото с чашкой кофе, подписав его: «Сколько? 29? Кому??? Мне?! … Ну ладно… Всем спасибо за поздравления».

В комментариях к поздравлениям Заболотного присоединились игрок «Зенита» Магомед Оздоев и одноклубник Заболотного по «Сочи» Кристиан Нобоа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZE (@zabolotniy_anton) 13 Июн 2020 в 1:07 PDT

Напомним, Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА, он выступал за такие клубы, как «Уфа», «Факел», «Тосно», а в 2018 году перебрался в петербургский «Зенит», где провел полный один сезон и стал чемпионом России по футболу.

С лета 2019 года футболист является игроком «Сочи».