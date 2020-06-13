Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии возобновления сезона в Ла Лиге рассказал, что «сливочные» вновь могут рассчитывать на ранее травмированных Эдена Азара и Марко Асенсио.

Зидан отметил, что «Реалу повезло, что у клуба есть возможность вернуться к игре — все футболисты очень рады. «Реал хорошо поработал и готов физически.

«Азар и Асенсио в строю, у них было время подготовиться. Они тренируются в нормальном режиме и будут доступны. Это хорошие новости», — приводит слова Зидана Marca.

Оба игрока пропустили большую часть текущего сезона.

Отметим, что первым матчем после паузы, связанной с пандемией коронавируса, станет игра против «Эйбара» 14 июня.