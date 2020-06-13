Наставник «Локомотива» Марко Николич, отбыв двухнедельный карантин, провел первую тренировку с игроками на базе в Бакове, после чего поделился впечатлениями от знакомства с командой.

Николич отметил, что очень рад быть здесь — это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Тренер заявил, что счастлив наконец-то приехать в Баковку и познакомиться со всеми игроками, работниками клуба и начать тренировочный процесс.

«Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придём 22 июля. Все мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — цитирует Николича официальный сайт «Локомотива».

Напомним, специалист официально возглавил «Локомотив 1 июня.