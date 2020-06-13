Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят отметил, что ему снятся гонки.

По словам Квята, особенно часто это происходит, если он проводит много гонок. Иногда проходит во сне квалификационный круг.

«Иногда пилотируешь во сне просто ужасно и никого не можешь обогнать, а иногда едешь лучше, чем когда-либо. Сны отличаются друг от друга», — отметил Даниил в беседе с гитаристом Саймоном Нилом, опубликованной на официальном YouTube-канале «Альфа Таури.

Напомним, Квят провел прошлый сезон в составе «Торо Россо» и продлил соглашение. В межсезонье команда сменила название на «Альфа Таури».