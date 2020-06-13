Полузащитник сборной Швейцарии и «Ливерпуля» Шердан Шакири стал интересен «Зениту». Крайний хавбек выставлен на трансфер английским клубом. Как отмечают британские СМИ, помимо «Зенита» интерес к Шакири проявляются «Ньюкасл», «Рома» и «Севилья»

До вспышки коронавируса «Ливерпуль» конкретизировал цену на швейцарского игрока в размере 33 млн. евро, однако финансовые проблемы многих клубов Европы могут заставить «Ливерпуль» уступить игрока дешевле.

Шакири не убедил тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, что нужно «мерсисайдцам». 28-летний Шакири ярко сыграл на чемпионате мира в России.