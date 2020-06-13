Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук понизил цену на свой особняк в Нью-Джерси. По информации The Middletown Press, теперь дом хоккеиста стоит $16 млн.

В феврале прошлого года Ковальчук выставил дом на продажу за $ 18 млн. Площадь строения — 22 тысячи квадратных футов. В особняке находится восемь спален и 11 ванных комнат. Кроме того, там есть бассейн, бар и тренажерный зал.

Ковальчук купил построение в 2010 году, когда играл за «Нью-Джерси Дэвилз», подписав с нападающим рекордный контракт. Позже Ковальчук покинул команду и перешёл в СКА.

Напонмим, что в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.