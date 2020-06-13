«Сельта» определилась со стартовым составом на игру 28-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Российский форвард Фёдор Смолов начнёт матч на скамейке запасных. В нападении «Сельты сыграет Аспас.

В первом матче после возобновления сезона после пандемии коронавируса в 28-м туре чемпионата Испании «Сельта» и «Вильярреал» сыграют сегодня, 13 июня, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало игры 18:00 по московскому времени.

«Сельта» набрала 26 очков в 27 играх и занимает семнадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» с 38 очками на восьмом месте. Лидером турнира является «Барселона» с 58 очком.