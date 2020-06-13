Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун выложил на своей странице в инстаграме скриншот, который он сделал во время разговора с нападющим «Сочи» Александром Кокориным по видеосвязи.

«Скучаю по тебе», — подписал фото иранский игрок.

Ранее Азмун говорил в отношении Кокорина, что российский нападющий ему как старший брат. А Кокорин говорил, что Азмун ему как младший брат.

Азмун перебрался в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». В текущем сезоне Сердар сыграл в 21 матче РПЛ, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды, которая продлена до конца сезона.