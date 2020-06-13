Клубы РПЛ «Арсенал» и ЦСКА провели товарищеский матч в закрытом режиме. Туляки одержали победу над ЦСКА в игре со счетом 3:2. Игра проходила в Москве в условиях секретности..

В составе команды Игоря Черевченко голами отметились Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. У армейцев отличились Иван Обляков и Кристиян Бистрович.

Напомним, что в первом туре РПЛ после возобновления сезона ЦСКА сыграет дома с «Зенитом», а «Арсенал» примет московский «Спартак». Обе игры состоятся 20 июня.