Нападающий Эрлинг Холанд принес победу дортмундской «Боруссии» над «Фортуной» из Дюссельдорфа, забив победный гол на 95-й минуте. Встреча состоялась в рамках 31-го тура чемпионата Германии и завершилась со счетом 1:0.

Норвежский нападающий отличился, выйдя на замену на 61-й минуте. Точный удар Холанду удался в добавленное время.

«Боруссия» из Дортмунда занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии», у которой матч в запасе, на четыре очка.

В других играх тура в субботу «Вольфсбург» и «Фрайбург» сыграли вничью (2:2), «Вердер» разгромил «Падерборн» (5:1), а «Айнтрахт» — «Герту» (4:1).