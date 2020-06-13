Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил в своем первом матче после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. На собственно организованном в Белграде выставочном турнире Adria Tour Джокович переиграл со счётом 4:1, 4:1 соотечественника Виктору Троицки. Во второй игре первого дня турнира Джокович сыграет с Филипом Краиновичем.

Ранее на Adria Tour прошли две игры в группе Доминика Тима. Болгарин Григор Димитров выиграл со счётом 4:3, 3:4, 4:1, обыграв серба Душана Лайовича. Кроме того, представить Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур не смог доиграть матч с Домиником Тимом.

В субботу и в воскресенье теннисисты сыграют по две встречи в день в ходе группового этапа. И завтра вечером победители обоих групп выявят победителя в решающем матче.