Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что её тренерский штаб пополнит канадский специалист Брайан Орсер, который работает с россиянкой Евгенией Медведевой. Кихира планирует в июле отправиться в Торонто после снятия ограничений из-за пандемией. Основным тренером японской фигуристки остается Миэ Хамада.

Кихира объяснила, что приняла это решение, поскольку уверена, что вырастит, работая с Орсером, что важно в перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

Кихира отметила, что хочет научиться новым вращениям, комбинированным шагам и прыжкам.

«Уверена, мне нужно стать лучше российских фигуристок, чтобы победить в Пекине. Мне нужно упорно тренироваться, чтобы обрести уверенность на соревнованиях, на что нужно время», – цитирует Кихиру Kyodo.

Напомним, в группе Орсера работают двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева.